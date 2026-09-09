ПВО не работает: Украина снова пропустила все ракеты и «Бандероли»

Украина снова не смогла перехватить запущенные ночью баллистические ракеты «Искандер-М» и «Бандероли», признали в воздушных силах ВСУ.
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