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Три брака, пятеро детей и громкая слава: как сложилась судьба Николая Бурляева

Три брака, пятеро детей и громкая слава: как сложилась судьба Николая Бурляева

Народный артист России Николай Бурляев прошел редкий для отечественного кинематографа путь — от юного гения в фильмах Андрея Тарковского до режиссера, создателя международно известного кинофорума «Золотой Витязь» и государственного деятеля.

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