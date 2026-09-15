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Царьград

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Ozon сообщил об эвакуации из-за ракетных ударов в Таганроге

Ozon сообщил об эвакуации из-за ракетных ударов в Таганроге

В Таганроге из-за ракетной угрозы эвакуировали хаб партнера Ozon, возник пожар. Ночью город подвергся обстрелу, но, по словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, жертв и пострадавших нет.

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