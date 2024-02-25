Жители Забайкалья скоро столкнутся с глобальным изменением климата

Ученые из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) прогнозируют увеличение неблагоприятных климатических условий в России, что может повлиять повлиять на Забайкальский край, пишет РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии