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Сикорский: Запад считает, что Россия готовит нападение

Сикорский: Запад считает, что Россия готовит нападение

Россия якобы планирует диверсии против европейских стран, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, и раскрытие этой информации должно предотвратить такой сценарий, 10 июля в интервью RMF 24.

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