Раскрыты обстоятельства смерти сенатора США Линдси Грэма*

Лев Добрый Передозировка!!! Зе-ля снабдил его героином на дорогу, а дома отбросил коньки - Бог наказал его за русофобию!😜👈👀

Лев Добрый Они там все по очереди приезжают к наркоману побалдеть! Грэм маленький, а дозу принял большую, так бывает!!!😜👈👀