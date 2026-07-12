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Раскрыты обстоятельства смерти сенатора США Линдси Грэма*

Раскрыты обстоятельства смерти сенатора США Линдси Грэма*

Фото: © Maya Alleruzzo/AP/TASS Парамедики вынесли из дома на носилках человека и погрузили в машину скорой помощи.

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Комментарии
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Лев Добрый
Передозировка!!! Зе-ля снабдил его героином на дорогу, а дома отбросил коньки - Бог наказал его за русофобию!😜👈👀
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4 н.
Лев Добрый
Они там все по очереди приезжают к наркоману побалдеть! Грэм маленький, а дозу принял большую, так бывает!!!😜👈👀
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4 н.
Лев Добрый
Надо думать, что после Грэма, очередь на поездку к зеле побалдеть, уменьшится!😜👈🤪👀
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4 н.