Пока Костенко отдыхает на Мальдивах, ФНС заблокировала ее счета

По информации с сайта налоговой, супруга Дмитрия Тарасова должна 1,6 млн рублей Фото: социальные сети Нынешним летом Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко и их четверо детей — 6-летняя Милана, 4-летняя Ева, 2-летний Алексей и родившийся полгода назад Ярослав — всей семьей отправились на престижный курорт на Мальдивах.
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