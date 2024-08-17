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Пока Костенко отдыхает на Мальдивах, ФНС заблокировала ее счета

Пока Костенко отдыхает на Мальдивах, ФНС заблокировала ее счета

По информации с сайта налоговой, супруга Дмитрия Тарасова должна 1,6 млн рублей Фото: социальные сети Нынешним летом Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко и их четверо детей — 6-летняя Милана, 4-летняя Ева, 2-летний Алексей и родившийся полгода назад Ярослав — всей семьей отправились на престижный курорт на Мальдивах.

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