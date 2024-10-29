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«Золотой мяч» Родри, демарш «Реала», «МЮ» уволил тен Хага, Анчелотти – лучший тренер года, «Краснодар» оторвался на 3 очка, 7-я победа СКА подряд и другие новости

1. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выиграл «Золотой мяч»-2024 – приз лучшему футболисту года по версии France Football.

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