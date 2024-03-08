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Никола Калинич: «Судья Лоттермозер сказал, что если я продолжу говорить, он не будет свистеть нарушения на мне»

Форвард «Барселоны» выразил недовольство 47-летним немецким арбитром после матча Евролиги с «Валенсией» (88:76).

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