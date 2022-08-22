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24 августа в очередной раз на Украине будет отмечаться день независимости

24 августа в очередной раз на Украине будет отмечаться день независимости

24 августа в очередной раз, как молятся укропатриоты "дай Бандера не последний!", на Украине будет отмечаться день независимости!Руководство страны пригласило всех граждан подконтрольных территорий отпраздновать это событие! Готова программ и даже парад уничтоженной российской техники!⚡️А теперь о главном! Жители Украины вас приглашают на праздник люди (если так еще можно говорить), которые дали команду сбить малазийский боинг, взорвавшие театр в Мариуполе, обстрелявшие вокзал в г.

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