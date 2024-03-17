ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

12 марта 2024 года воспитатель дошкольного образования Суворова А.Г. в рамках педагогической практики педагога-психолога провела тренинг для педагогов на тему ´Формирование благоприятного психологического климата в коллективе дошкольного учреждения´.
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