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ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

12 марта 2024 года воспитатель дошкольного образования Суворова А.Г. в рамках педагогической практики педагога-психолога провела тренинг для педагогов на тему ´Формирование благоприятного психологического климата в коллективе дошкольного учреждения´.

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