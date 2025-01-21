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FESCO удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт в 2024 году

FESCO удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт в 2024 году

Транспортная группа FESCO в 2024 году в рамках сервиса FESCO Agro доставила 4,2 тысячи TEU (двадцатифутовых контейнеров) с сельскохозяйственными грузами в страны Азии, что вдвое превысило данные 2023 года, следует из сообщений пресс-службы компании.

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