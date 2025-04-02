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Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию монастырь в Курской области

Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию монастырь в Курской области

КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь курского Суджанского района, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".

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