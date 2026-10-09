За рулем
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За рулем

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Кто будет платить штраф за непристегнутых пассажиров на заднем сиденье?

Искать виноватого поздно, когда инспектор уже остановил машину из-за человека на заднем сиденье без ремня.

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