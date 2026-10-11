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Царьград

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100 тысяч свердловчан приняли участие в акции «День чтения»

100 тысяч свердловчан приняли участие в акции «День чтения»

В Свердловской области прошла акция «День чтения», которая охватила площадки 87 муниципалитетов и собрала около 100 тысяч участников, почти 58 тысяч из них — дети и подростки.

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