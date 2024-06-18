Лоза высказался о союзе Вайкуле с «Би-2» и их ненависти к Чичериной

Написавший хит «Плот» 70-летний певец, композитор Юрий Лоза в беседе c aif.ru высказал свое мнение об очередном фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, куда «кормилица всего СССР» принципиально не зовет ни одного певца из России, зато зазывает исполнителей-русофобов.
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