Лоза высказался о союзе Вайкуле с «Би-2» и их ненависти к Чичериной

Написавший хит «Плот» 70-летний певец, композитор Юрий Лоза в беседе c aif.ru высказал свое мнение об очередном фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, куда «кормилица всего СССР» принципиально не зовет ни одного певца из России, зато зазывает исполнителей-русофобов.