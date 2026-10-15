Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что тех, кто допускает утечку секретной информации, следует приговаривать к пожизненному тюремному заключению или смертной казни через расстрел.
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