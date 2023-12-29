Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индийские индексы готовы к дальнейшему подъему после рекордного 8-летнего роста в 23-м

Рекордная восьмилетняя победная серия индийских акций продолжится. Местные индексы Nifty 50 и Sensex могут вырасти примерно до 10% в 2024 году, свидетельствует опрос Bloomberg, в котором приняли участие 10 управляющих фондами и стратегов.

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