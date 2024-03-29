О дуэльном фехтовании рассказал чемпион мира из СЗАО

По историческому фехтованию проводятся чемпионаты не только в России Сразу четыре золотые медали по дуэльному (историческому) фехтованию в разных номинациях на завершившемся в Санкт-Петербурге открытом международном фестивале «Рекон» завоевала сборная Москвы.
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