Политолог Дудчак: украинцев готовят к предстоящему провалу ВСУ

Участившиеся нападки на главкома ВСУ Александра Сырского на Украине могут говорить о грядущем провале украинской армии и подготовке украинцев к этому, сообщил политолог Александр Дудчак в разговоре с РИА Новости.
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