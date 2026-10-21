Глава Белого дома Дональд Трамп добивается того, чтобы Владимир Зеленский стремился к мирному урегулированию украинского конфликта, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Трамп добивается чтобы узурпатор стремился к мирному урегулированию конфликта. А как он представляет с ним переговоры и подписание мира? Думаю не устранив это препятствие он ничего, кроме оплеух, не добьётся! А вот капитуляция Киева позволит России решать вопрос о назначении временного исполняющего-туже Анну Скороход и последующего заключения долгосрочного мира!