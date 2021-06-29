«С гарантированным трудоустройством»: Ворлдскиллс Россия запустил новый проект профессионального обучения по всей стране

В мае этого года стартовало бесплатное обучение по стандартам Ворлдскиллс в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
В мае этого года стартовало бесплатное обучение по стандартам Ворлдскиллс в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
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