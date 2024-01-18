Рогов: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове

Украинский военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области подвергся удару российских дронов в ночь на 18 января, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы - вместе с Россией»" Владимир Рогов.
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