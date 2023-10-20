«А король-то голый!» СМИ узнали, что скрывает Филипп Киркоров

Артист не такой богатый, как пытается казаться. Филипп Киркоров кадр НТВФилипп Киркоров обожает хвастаться новыми эксклюзивными нарядами от известных брендов, дорогими аксессуарами и остальными атрибутами своей роскошной жизни.
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