Зеленский ввел санкции против компаний из России за производство БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении российских предприятий и исследовательских центров, которые, по мнению Киева, занимаются разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).