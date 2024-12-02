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Зеленский ввел санкции против компаний из России за производство БПЛА

Зеленский ввел санкции против компаний из России за производство БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении российских предприятий и исследовательских центров, которые, по мнению Киева, занимаются разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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