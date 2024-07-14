Процессоры Intel создают проблемы для разработчиков игр

Процессоры Intel продолжают вызывать нарекания у разработчиков игр. Проблемы были обнаружены на процессорах 13-го и 14-го поколений, которые используются в таких популярных играх, как Warframe, Path of Titans и Fortnite.
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