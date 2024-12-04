В Госдуме предложили ввести выплаты бедным семьям к Новому году

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести «Новогодний семейный бюджет», предусматривающий выплату 10 тысяч рублей семьям с детьми и пенсионерам с низкими доходами.
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