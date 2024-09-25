Как Алтайский край решает жилищные вопросы и какие предложения поддержали в Совфеде?

По переселению граждан из аварийного жилья регион идет с опережением, но впереди еще много работы В Совете Федерации, где проходили Дни Алтайского края, 23 сентября провели заседание комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором обсудили жилищно-коммунальные вопросы в регионе.