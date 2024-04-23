Дарья Касаткина: «Скучаю по России в целом, скучаю по дому. Что бы ни происходило, родные пенаты в сердце»

– Вы отмечаете особые даты, как и победы, – на ходу? Или есть что-то приземленное в туре: дарите друг другу подарки? – Значимость праздников улетучивается: Новый год, свой день рождения и день рождения близких – это все пропадает.
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