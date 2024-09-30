Полицейские УМВД России по городу Владимиру, общественники и юнармейцы присоединились к всероссийскому эко-субботнику «Зеленая Россия»

27 сентября руководители Управления МВД России по городу Владимиру совместно с представителем Общественного совета при УМВД и юнармейцами – учениками городской школы № 36 приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», который традиционно проходит в сентябре.