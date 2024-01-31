Очередной беспредел мигрантов в Подмосковье...

Aнатолий Райков И сколько Россия по бывшим союзных республикам будут собирать к себе дебилов.Врачей,рестораторов,адмистраторов,начальников,водителей.Помню в ГАИ получить водительское удостоверение проблематично и сдача экзаменов была по крайней мере до трёх раз.Я уже не говорю о машинах,тоже были трудности.Похоже на то все помешались на деньгах.ГИБДД раздаёт разрешения на вождение,на лево и направо.Всех их кто покрывает преступления и приглашает мигрантов на работу.Надо их отправлять следом за депортированными.Или привлекать их к СВО.

Юрий Николаев А Вы обратили внимание дорогие Друзья на ФАКТ ____ Чем больше Путин ведёт речи о наших Героях СВО и нашей Армии, тем больше случаев ЧП с Героями СВО и откровенная дискредитация ВС РФ? Я уж и не говорю о ПОЛНОМ беспределе со стороны чурбанья! Уже сложилось впечатление, что весь этот беспредел ИЗ ВНЕ в целях провокаций против выборов и нашего Президента!!!