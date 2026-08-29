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Царьград

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Pabst Blue Ribbon требует вернуть украденный грузовик с пивом

Pabst Blue Ribbon требует вернуть украденный грузовик с пивом

В Монтклэре, Нью-Джерси, угнан грузовик с 40 тыс. фунтов пива. Компания Pabst Blue Ribbon призывает вернуть пропажу в течение 18 дней и обещает не привлекать полицию.

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