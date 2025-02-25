«Страдает весь подъезд»: как газовщикам упростят допуск в дома россиян

Реализация законопроекта, обязывающего жильцов домов впускать в квартиру работников газовых организаций, призван избежать ситуации, когда за недопуск газовщиков «отключают весь стояк и страдает весь подъезд».
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