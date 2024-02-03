Песков: США делают так, чтобы погибало больше украинцев

REUTERS/Sergey Smolentsev США продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны и делают так, чтобы погибало больше украинцев, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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