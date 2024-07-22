Тенденции криптовалют формируют мировые инвестиции

Мир криптовалют постоянно развивается с новыми концепциями и инновациями. За последнее десятилетие появилось несколько терминов, таких как децентрализованные финансы (DeFi) и монеты искусственного интеллекта (AI).
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