Консультанты FTX по банкротству передали конфиденциальные данные о клиентах биржи ФБР

По данным Bloomberg, консалтинговая фирма по банкротству Alvarez & Marsal якобы предоставила Федеральному бюро расследований США (ФБР) конфиденциальную информацию о транзакциях и личные данные клиентов по делу криптобиржи FTX Group.
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