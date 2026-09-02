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Царьград

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Минфин разрешил регионам вводить налоговый вычет для разработчиков ИИ

Минфин разрешил регионам вводить налоговый вычет для разработчиков ИИ

Минфин России сообщил, что регионы могут сами вводить инвестналоговый вычет для разработчиков искусственного интеллекта.

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