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Де Росси о 0:2 от «Байера»: «В ответном матче «Роме» предстоит идти на подвиг – победить 2:0 на стадионе команды, которая никогда не проигрывала» 

«Мы на собственном примере убедились в том, насколько леверкузенцы сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны – нам необходимо было подчищать их контратаки.

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