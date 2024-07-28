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Откуда на фото деревень царской России электрические столбы в 1886 году

Откуда на фото деревень царской России электрические столбы в 1886 году

Во время изучения архивных материалов историки обратили внимание на фотографии деревень царской России, где на улицах можно увидеть настоящие столбы электропередач.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Первый Декрет  страны Советов - О ВСЕОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ , когда страны то еще  почти не было !                   Большевизм  фундамент - первоистоки - первородство  Руси - России - СССР ... !                                                                                       Общество только тогда  развивается , когда созданы условия для  роста и развития талантов  каждого !                                            В царской России  , по определению , не мог  вырасти космонавт .... !                                                                                            Со становлением СССР  , каждый получил возможности реализовывать свои природные таланты !      Дети  доярок  становились инженерами , учеными , педагогами .... .                          Если отбор талантов   идет  из среды и количества  в 10000 людей(царская Россия) = это один уровень  науки  и достижений , развития общества !                                                        А если отбор талантов  идет уже  из числа населения  в  100 000 000 (СССР)   =  это  уровень  развития науки и достижений , общественного развития  на  10 порядков выше !                           Основа - фундамент  всех Побед и Великих достижений Большевизма  в этом - потенциал  и таланты каждого работали на благо всего общества !                                                                            Таланты по наследству не передаются и бог не смотрит на регалии родителей  , когда раздает таланты !                                      Чтобы таланты каждого реализовывались - необходимо создавать условия !          СССР  такие условия создавал .                А капитализм  на корню  гасит  таланты и способности каждого ,  взращивает самое низменное   - скотское .... !   При капитализме чем более  индивид дегенерат - тем более он успешен ! ....   ТРОПА В НЕБЫТИЕ !
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13 час.
LD
Leon Dan
Интереснее не то, что были электрические столбы. Интереснее, что электричество было без электрических столбов. Но это скрывают.
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
А &quot; введение грамоты.&quot; - это интимное дело каждого !                   Сегодня население все  грамотны - умеют читать и писать !   НО !  По  грамотности(осознанности , миропониманию) они тупее чем  безграмотное , забитое , голодное .... царское население  ,  или  даже  население позднего СССР  - которыми  сумели как овечками манипулировать и поиметь ... !                                                                   Так что  &quot; введение грамоты.&quot; - обретение осознанности , адекватного вросприятия мира , процессов  и адекватной на них реакции = дело строго только каждого самого !   Никто не обязан   за ручку  вести по жизни кого то !                                             А если каждый инфантильно и тупо  будет  жить в ожидании и надеждах , что кто то  и что то принесет , сделает = то и участь таких  ВСЕГДА  ПРЕБЫВАТЬ ОВЕЧКАМИ - которых будут только пасти и стричь , и на убой ... .  Вон , как в Европах ... - геноцид натуральный !
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