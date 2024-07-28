Откуда на фото деревень царской России электрические столбы в 1886 году

МГ

Малик Гумеров

Первый Декрет страны Советов - О ВСЕОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ , когда страны то еще почти не было ! Большевизм фундамент - первоистоки - первородство Руси - России - СССР ... ! Общество только тогда развивается , когда созданы условия для роста и развития талантов каждого ! В царской России , по определению , не мог вырасти космонавт .... ! Со становлением СССР , каждый получил возможности реализовывать свои природные таланты ! Дети доярок становились инженерами , учеными , педагогами .... . Если отбор талантов идет из среды и количества в 10000 людей(царская Россия) = это один уровень науки и достижений , развития общества ! А если отбор талантов идет уже из числа населения в 100 000 000 (СССР) = это уровень развития науки и достижений , общественного развития на 10 порядков выше ! Основа - фундамент всех Побед и Великих достижений Большевизма в этом - потенциал и таланты каждого работали на благо всего общества ! Таланты по наследству не передаются и бог не смотрит на регалии родителей , когда раздает таланты ! Чтобы таланты каждого реализовывались - необходимо создавать условия ! СССР такие условия создавал . А капитализм на корню гасит таланты и способности каждого , взращивает самое низменное - скотское .... ! При капитализме чем более индивид дегенерат - тем более он успешен ! .... ТРОПА В НЕБЫТИЕ !