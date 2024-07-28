Во время изучения архивных материалов историки обратили внимание на фотографии деревень царской России, где на улицах можно увидеть настоящие столбы электропередач.
Откуда на фото деревень царской России электрические столбы в 1886 году
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Первый Декрет страны Советов - О ВСЕОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ , когда страны то еще почти не было ! Большевизм фундамент - первоистоки - первородство Руси - России - СССР ... ! Общество только тогда развивается , когда созданы условия для роста и развития талантов каждого ! В царской России , по определению , не мог вырасти космонавт .... ! Со становлением СССР , каждый получил возможности реализовывать свои природные таланты ! Дети доярок становились инженерами , учеными , педагогами .... . Если отбор талантов идет из среды и количества в 10000 людей(царская Россия) = это один уровень науки и достижений , развития общества ! А если отбор талантов идет уже из числа населения в 100 000 000 (СССР) = это уровень развития науки и достижений , общественного развития на 10 порядков выше ! Основа - фундамент всех Побед и Великих достижений Большевизма в этом - потенциал и таланты каждого работали на благо всего общества ! Таланты по наследству не передаются и бог не смотрит на регалии родителей , когда раздает таланты ! Чтобы таланты каждого реализовывались - необходимо создавать условия ! СССР такие условия создавал . А капитализм на корню гасит таланты и способности каждого , взращивает самое низменное - скотское .... ! При капитализме чем более индивид дегенерат - тем более он успешен ! .... ТРОПА В НЕБЫТИЕ !
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13 час.
LD
Leon Dan
Интереснее не то, что были электрические столбы. Интереснее, что электричество было без электрических столбов. Но это скрывают.
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
А " введение грамоты." - это интимное дело каждого ! Сегодня население все грамотны - умеют читать и писать ! НО ! По грамотности(осознанности , миропониманию) они тупее чем безграмотное , забитое , голодное .... царское население , или даже население позднего СССР - которыми сумели как овечками манипулировать и поиметь ... ! Так что " введение грамоты." - обретение осознанности , адекватного вросприятия мира , процессов и адекватной на них реакции = дело строго только каждого самого ! Никто не обязан за ручку вести по жизни кого то ! А если каждый инфантильно и тупо будет жить в ожидании и надеждах , что кто то и что то принесет , сделает = то и участь таких ВСЕГДА ПРЕБЫВАТЬ ОВЕЧКАМИ - которых будут только пасти и стричь , и на убой ... . Вон , как в Европах ... - геноцид натуральный !
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12 час.
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