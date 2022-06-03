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Профессор Винокуров: Украина использует перемирие с Россией в военных целях

Профессор Винокуров: Украина использует перемирие с Россией в военных целях

Вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров заявил, что в настоящее время перемирие между Россией и Украиной невозможно, потому что Киев использует его для подготовки к новым боям.

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