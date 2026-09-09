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Царьград

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Погода в Москве: 10 сентября температура поднимется до +25 градусов

Погода в Москве: 10 сентября температура поднимется до +25 градусов

В Москве ожидается потепление до +25 градусов 10 сентября, сообщил Евгений Тишковец. Однако вскоре температура вернется к сентябрьским нормам, поддерживаемая свежими воздушными массами.

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