Интересная жизнь с Vera Star Фото: edu.gov.ru В России любят критиковать правительство, министров, возглавляемые ими ведомства, но особой "любовью" среди россиян, помимо представителей финансово-экономического блока, пользуются чиновники из Минздрава и Минпросвещения.
В России готовится громкая отставка министра образования. Чудеса в Минпросвещения, где трудятся одни менеджеры, а учителей нет...
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Одной истории с Марией Раковой-ЦЕЛЫЙ ЗАММИНИСТРА, скомуниздевшей десятки миллионов и,. пока, не осужденной, стоит отставки этого СОВЕРШЕННО НЕ ПОРХОЖЕГО НА МИНИСТРА чудака.
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16 час.
Владимир Аверков
закономерный результат работы СИСТЕМЫ,когда наверх выплывают только нужные персоны....или просто марионетки,слепо исполняющие приказы и хотелки....не удивлюсь,если этот крендель окажется вором и педофилом-содомистом....какой-то он мутный...и карьера мутная...
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15 час.
Надежда Белугина
Сколько прекрасных профессионалов в стране, готовых работать во благо! Но в руководителях оказываются лишь те, кто хорошо плавает на поверхности. Даже оторопь берёт: кто и зачем? Сколько шума было около работы Фурсенко, еле избавились от него, а он до сих пор, сидя с боку. но рядом, даёт распоряжения.
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9 час.
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