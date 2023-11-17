В России готовится громкая отставка министра образования. Чудеса в Минпросвещения, где трудятся одни менеджеры, а учителей нет...

Одной истории с Марией Раковой-ЦЕЛЫЙ ЗАММИНИСТРА, скомуниздевшей десятки миллионов и,. пока, не осужденной, стоит отставки этого СОВЕРШЕННО НЕ ПОРХОЖЕГО НА МИНИСТРА чудака.

Надежда Белугина

Сколько прекрасных профессионалов в стране, готовых работать во благо! Но в руководителях оказываются лишь те, кто хорошо плавает на поверхности. Даже оторопь берёт: кто и зачем? Сколько шума было около работы Фурсенко, еле избавились от него, а он до сих пор, сидя с боку. но рядом, даёт распоряжения.