"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже

Владимир Карпов

А я не буду голову ломать о мотивации Родниной ! Её речи похожи на речи недалёкого, примитивного и умственно неполноценного старого человека. Она, мне кажется, уже давно показала и доказала свою пустую "значимость" в стенах Думы ! От неё в Думе, похоже, никакой пользы нет, похоже она просто нагло и беспринципно хочет вечно пользоваться былыми заслугами ! И это не народ России, а именно она несёт бред "сивой кобылы" насчёт наших спортсменов и этой понравившейся ей идиотской ЛГБТ-Олимпиады ! Оранжеватой стала на старости лет, что-ли ? ...ура !