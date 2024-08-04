Пока весь спортивный мир приходит в себя после скандальной церемонии открытия XXXIII Олимпийских игр в Париже, россияне активно обсуждают позицию некоторых наших знаменитостей, которым неожиданно открытие Олимпиады понравилось.
"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже
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Александр Леушин
Отпустите её на пенсию, дайте дорогу молодым и перспективным.
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10 час.
Владимир Карпов
А я не буду голову ломать о мотивации Родниной ! Её речи похожи на речи недалёкого, примитивного и умственно неполноценного старого человека. Она, мне кажется, уже давно показала и доказала свою пустую "значимость" в стенах Думы ! От неё в Думе, похоже, никакой пользы нет, похоже она просто нагло и беспринципно хочет вечно пользоваться былыми заслугами ! И это не народ России, а именно она несёт бред "сивой кобылы" насчёт наших спортсменов и этой понравившейся ей идиотской ЛГБТ-Олимпиады ! Оранжеватой стала на старости лет, что-ли ? ...ура !
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4 час.
Модест
Две старые кошёлки зашли не в ту дверь. Пусть сидят за той дверью до конца никчемной жизни и не высовываются. Говно должно знать своё место, даже если когда-то оно блистало.
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2 час.
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