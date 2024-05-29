Накануне II мировой войны. Марсельский террористический акт 9 октября 1934 года и его последствия

Марсель, 9 октября 1934 года, около 16 часов 20 минут Все знают о роковом террористическим акте 28 июня 1914 года, когда в Сараево были убиты эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд и его жена герцогиня София Гогенберг.
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