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Регионы России

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Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до октября 2026 года

Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до октября 2026 года

Сейчас ограничение действует до 30 сентября 2025 года. Изначально временное эмбарго на экспорт дизтоплива было введено в конце сентября 2025 года и несколько раз продлевалось.

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