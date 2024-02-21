🚨В Раздольненском районе водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП Как рассказали в МВД по Крыму, 19 февраля на трассе Славянское-Евпатория водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел видимость в направлении движения и сбил 42-летнего мужчину, который находился на проезжей части по ходу движения автомобиля.