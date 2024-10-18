Ближе к наступлению 2025 года ожидается повышение спроса поездок на полуостров для встречи Нового года.
НГ в Крыму
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Ближе к наступлению 2025 года ожидается повышение спроса поездок на полуостров для встречи Нового года.
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