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RT Russia

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ВС России в районе Орехова давят на ВСУ со всех сторон

ВС России в районе Орехова давят на ВСУ со всех сторон

Российские военные в районе Орехова в Запорожской области давят на ВСУ со всех сторон. Противник на этом направлении выдыхается, у украинских боевиков там нет обеспечения.

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