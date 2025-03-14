Лидер британских либерал-демократов призвал защитить Канаду от нападок США

Лидер либеральных демократов Великобритании Эд Дэйви призвал премьер-министра страны публично поддержать Канаду и выступить против «шокирующих атак» на канадский суверенитет со стороны администрации Дональда Трампа, 14 марта пишет The Guardian.
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