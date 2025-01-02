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Кристиан Хорнер: «Вариант с Сайнсом в «Ред Булл» остается открытым в будущем»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал отказ от Карлоса Сайнса и высказался о том, возможен ли переход пилота «Уильямса» в дальнейшем.

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